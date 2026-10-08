Belediye başkanları neden AK Parti'yi seçti?

31 Mart 2024 seçimleri sonrası CHP ve muhalefet belediyelerinde ayyuka çıkan rüşvet çarkları, para kuleleri ve hizmet krizleri bardağı taşırdı; vatandaşa hizmet götüremeyen, rant ve koltuk kavgasına teslim olan muhalefette tarihi çözülme başladı. Çöp dağlarına, durdurulan projelere ve parti içi hesaplaşmalara isyan eden çok sayıda büyükşehir ve ilçe belediye başkanı, çareyi "eser ve hizmet belediyeciliği"nin adresi olan AK Parti saflarına katılmakta buldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın rozetlerini bizzat taktığı katılımlar, muhalefetteki derin kan kaybını bir kez daha gözler önüne serdi.