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Sümeyye Erdoğan Bayraktar İnovasyonda Kadın Programına katıldı!

Sümeyye Erdoğan Bayraktar İnovasyonda Kadın Programına katıldı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.09.2024 23:21
Kadın ve Demokrasi Vakfı'nın girişimci kadınlara destek olmak ve rehberlik etmek amacıyla başlattığı “İnovasyonda Kadın Programı”nda bu yıl finale kalan iki ayrı kategorideki 6 kadın girişimci, toplam 1 milyon TL ödüle layık görüldü. Girişimci kadınlar ödüllerini Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, İstanbul Valisi Davut Gül ile KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın elinden aldı.
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