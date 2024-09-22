23 Eylül 2024, Pazartesi
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Sümeyye Erdoğan Bayraktar İnovasyonda Kadın Programına katıldı!
Kadın ve Demokrasi Vakfı'nın girişimci kadınlara destek olmak ve rehberlik etmek amacıyla başlattığı “İnovasyonda Kadın Programı”nda bu yıl finale kalan iki ayrı kategorideki 6 kadın girişimci, toplam 1 milyon TL ödüle layık görüldü. Girişimci kadınlar ödüllerini Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, İstanbul Valisi Davut Gül ile KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın elinden aldı.