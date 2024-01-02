02 Ocak 2024, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Sultangazi'de testere ile sokaktaki internet kablolarını kesti: kalabalık yapıyorlardı
Olay, Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde 30 Kasım Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Orhangazi Caddesi'nde iş yeri bulunan Hasan Karakuş, internet erişiminde kesinti yaşanması üzerine ilgili firmayı aradı. Firma görevlileri, erişimde bir sorun olmadığını, erişimin sağlandığı kablolar da sorun oluğunu söyledi. Ertesi gün gelen ekipler, kabloların kesildiğini fark etti. Bunun üzerine Karakuş, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kısa süre sonra ise, kabloların sokakta oturan komşuları Süleyman Karaca tarafından el testeresi ile kesildiğini gördü.