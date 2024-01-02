Sultangazi'de testere ile sokaktaki internet kablolarını kesti: kalabalık yapıyorlardı

Olay, Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde 30 Kasım Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Orhangazi Caddesi'nde iş yeri bulunan Hasan Karakuş, internet erişiminde kesinti yaşanması üzerine ilgili firmayı aradı. Firma görevlileri, erişimde bir sorun olmadığını, erişimin sağlandığı kablolar da sorun oluğunu söyledi. Ertesi gün gelen ekipler, kabloların kesildiğini fark etti. Bunun üzerine Karakuş, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kısa süre sonra ise, kabloların sokakta oturan komşuları Süleyman Karaca tarafından el testeresi ile kesildiğini gördü.