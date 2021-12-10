10 Aralık 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Sultangazi'de karı- koca arasında çıkan kavgada kadın, kocasını bıçakladı

Sultangazi'de karı- koca arasında çıkan kavgada kadın, kocasını bıçakladı

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.12.2021 15:15
Sultangazi'de, karı- koca arasında çıkan kavgada kadın, kocasını bıçaklayarak yaraladı. Anne ve babasının kavgasını ayırmak isteyen çiftin oğulları da elinden aldığı bıçak darbesiyle hafif yaralandı. Oğullarının yaşadığı korkuyla dışarı çıkıp, kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Esentepe Mahallesi'nde bir bakkalda yaşandı. İddiaya göre, karı koca olan Nejdet Y. ve Şirin Y. arasında uzun süredir anlaşmazlık yaşanıyordu. Kocasının işlettiği bakkala oğluyla birlikte gelen Şirin Y. ile Nejdet Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Şirin Y., elindeki bıçakla kocası Nejdet Y.'ye saldırdı. Saldırı sırasında Nejdet Y., karın boşluğu ve sağ eline aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Annesini sakinleştirmeye çalışan çiftin oğulları Emre Y. araya girerek, kavgayı ayırmaya çalıştı. Arbede sırasında Emre Y., sağ elinden hafif yaralandı. Oğul Emre Y., yaşadığı korku ile kendini dışarı atıp, koşarak olay yerinden uzaklaştı. Nejdet Y. ise otomobiline binerek, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Yaralı şekilde otomobil kullanarak hastaneye gelen Nejdet Y., burada tedavi altına alındı. Necdet Y.'nin hayatı tehlikesinin bulunmadığı ve hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kocasını ve kavgayı ayırmak isteyen oğlunu bıçaklayarak yaralayan Şirin Y., olaydan kısa bir süre sonra polis tarafından gözaltına alınarak, polis merkezi amirliğine götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sultangazi’de kadın eski kocasını e oğlunu bıçakladı
Sultangazi’de kadın eski kocasını e oğlunu bıçakladı
Taksiciler yabancı uyruklu yolcuyu yerde tekmeledi...
Taksiciler yabancı uyruklu yolcuyu yerde tekmeledi...
Avcılar’da markette korku dolu anlar kamerada...
Avcılar’da markette korku dolu anlar kamerada...
3 evin balkon perdesini ateşe verdi, o anlar kamerada
3 evin balkon perdesini ateşe verdi, o anlar kamerada
Hayati müdahale! Nefes alamayan bebek...
Hayati müdahale! Nefes alamayan bebek...
4 milyonluk soygun kamerada
4 milyonluk soygun kamerada
Vatandaşlar görüntüledi! Kurt sürüsü…
Vatandaşlar görüntüledi! Kurt sürüsü…
Nesli tükendi denen balık bulundu
Nesli tükendi denen balık bulundu
Çocuklarda bu virüse dikkat! Yüzde 60’ı...
Çocuklarda bu virüse dikkat! Yüzde 60'ı...
Cinayeti sohbet sırasında itiraf etti
Cinayeti sohbet sırasında itiraf etti
TİM 47 kahramanları unutulmadı
TİM 47 kahramanları unutulmadı
İstanbul’da kan donduran olay! Doğurup bahçeye attı
İstanbul'da kan donduran olay! Doğurup bahçeye attı
Daha Fazla Video Göster