02 Ağustos 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Sulak alana uçan otomobilden 3 kişi çıkarıldı!
Sulak alana uçan otomobilden 3 kişi çıkarıldı!

Sulak alana uçan otomobilden 3 kişi çıkarıldı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.08.2025 00:43
Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Özalp karayolunun 22. kilometresinde meydana geldi. Van'dan Özalp istikametine seyir halinde olan otomobil, bilinmeyen bir nedenden dolayı yaban kuşların barındığı sulak alana uçtu. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, jandarma, polis, Van İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü dalgıçları ve Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. AFAD'ın dalgıçları suya girerek ters dönen otomobil içerisinde bulunan 3 şahsı çıkartarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sulak alana uçan otomobilden 3 kişi çıkarıldı!
Parktaki çifti uyaran muhtar bıçaklandı!
Parktaki çifti uyaran muhtar bıçaklandı!
Kula’da karı-koca trafik kazasında hayatını kaybetti
Kula'da karı-koca trafik kazasında hayatını kaybetti
Bisikletten düşen çocuğun bacağına direksiyon saplandı
Bisikletten düşen çocuğun bacağına direksiyon saplandı
Uçakta ayaktaki yolcuya ceza kesildi!
Uçakta ayaktaki yolcuya ceza kesildi!
Sahte diploma iddiasına soruşturma!
Sahte diploma iddiasına soruşturma!
Otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Porsuk Çayı’nın su seviyesi azaldı
Porsuk Çayı'nın su seviyesi azaldı
SUV aracın ırmağa düştü anlar kamerada
SUV aracın ırmağa düştü anlar kamerada
2 kişi freni boşalan araçtan saniyelerle kurtuldu
2 kişi freni boşalan araçtan saniyelerle kurtuldu
Beypazarı’nda seyir halindeki kamyon devrildi: 1 yaralı
Beypazarı’nda seyir halindeki kamyon devrildi: 1 yaralı
Konya’da yağmur etkili oldu
Konya'da yağmur etkili oldu
Kamyon bariyerlere saplandı!
Kamyon bariyerlere saplandı!
Daha Fazla Video Göster