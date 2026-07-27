Meteoroloji uyardı: Yeni haftada sıcaklıklar artacak

Hafta sonu etkili olan yağışlı hava yurdu terk ederken, yeni haftada sıcaklıkların yeniden yükselmesi bekleniyor. Batı ve iç kesimlerde termometrelerin artacağı, Karadeniz'in bazı bölgelerinde ise yer yer sağanak yağışların etkisini sürdüreceği öngörülüyor. İstanbul başta olmak üzere üç büyükşehirde beklenen hava durumu, 23 il için yapılan sıcaklık uyarısı ile Güneydoğu ve Akdeniz'deki yüksek sıcaklıklar A Haber canlı yayınında ele alındı. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, yurt genelinde beklenen hava durumunu ve 27 Temmuz Pazartesi günü etkili olması öngörülen hava koşullarını değerlendirdi.