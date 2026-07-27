Soykırımcı şebekesi kan kaybediyor! Katil Bibi ve bloku anketlerde dibe vurdu

İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesi yayımlanan son kamuoyu yoklamaları, katil Netanyahu ve blokunun muhalefetin gerisinde kaldığını ortaya koydu. A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, anketlerdeki oy kaybına rağmen küresel sermayenin ve Siyonist lobilerin Netanyahu'dan vazgeçmediğini belirtti. Olçar, Netanyahu'nun bir "görevli" olduğunu ifade ederek, "Arz-ı Mevud" hedefi doğrultusunda en somut adımları atan isimlerden biri olması nedeniyle küresel planlarda hala masada tutulduğunu söyledi.