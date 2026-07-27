Avrupa'da çocuk koruma sistemi yeniden tartışılıyor

Avrupa'da çocuk koruma sistemine yönelik tartışmalar yeniden gündemin üst sıralarında yer alıyor. Haberde, bugüne kadar çok sayıda Türk ve Müslüman çocuğun ailelerinden koparıldığı, Avrupa Birliği'nin resmî istatistiklerine göre ise kıta genelinde 5 binden fazla Türk çocuğunun koruma sistemi kapsamında bulunduğu yönündeki iddialara yer veriliyor. Göçmen aileler, çocuk koruma politikalarının aile bütünlüğünü zedelediğini savunurken, uygulamalara ilişkin Avrupa Parlamentosu'na çok sayıda şikâyet iletildiği belirtiliyor. A Haber Muhabiri Fatih Yılmaz, çocuk koruma sistemi etrafındaki tartışmaları ve gündeme gelen iddiaların ayrıntılarını aktardı.