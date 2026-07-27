Gülistan Doku dosyasında Handan Sonel detayı

Gülistan Doku soruşturmasında yeni ifade ve tutuklamalar dosyanın seyrini değiştirecek nitelikte gelişmeleri beraberinde getirdi. Tutuklu sanıklardan Turan Güler, ifadesinde eski valinin eşi Handan Sonel'in cesedi yok etmesi için kendisine 100 bin lira verdiğini iddia etti. Tutuklanan Handan Sonel ise hakkındaki tüm iddiaları reddetti. Soruşturmada tutuklu sayısı 15'e yükselirken, eski Vali Sonel'in korumasının da ifade vereceği öğrenildi. A Haber Muhabiri Yüksel Akalan, soruşturmadaki son gelişmeleri ve dosyaya giren yeni detayları aktardı.