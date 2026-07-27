CHP'de grup yönetimi belli oldu, "figüran" iddiası da gündemde

CHP'de hem yeni grup yönetimi hem de üye katılım törenine ilişkin iddialar siyaset gündeminin odağında yer aldı. Partide yapılan seçimlerin ardından Faik Öztrak CHP Grup Başkanı seçilirken, grup başkanlığı için iki isim yarıştı, grup başkanvekilliği seçimlerinde ise altı aday mücadele etti. Öte yandan İstanbul'da düzenlenen üye katılım törenine cast ajansları aracılığıyla figüran getirildiği ve kalabalığın bu yolla artırıldığı yönündeki iddialar tartışma yarattı. CHP cephesi iddiaları reddederken, İl Başkanı Gürsel Tekin yaşananları "komplo" olarak nitelendirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da partide kalan milletvekilleriyle bir araya gelerek yeni döneme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. A Haber canlı yayınına bağlanan İlter Yeşiltaş, CHP kulislerinde öne çıkan gelişmeleri ve toplantının ayrıntılarını aktardı.