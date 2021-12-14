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Stokçuya 2 milyon TL ceza geliyor! Aydın Ağaoğlu: Stokçular ifşa edilmeli! Tüketici onları tanımalı

A Haber
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Giriş: 14.12.2021 14:05
Son dakika haberi... AK Parti stokçulara cezayı artıran kanun teklifini TBMM'ye sundu. Stokçulara 2 milyon TL ceza geliyor. Tüketici Başvuru Merkez Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, konu ile ilgili tüketicilere önemli uyarılarda bulundu.
Stokçular ifşa edilmeli! "STOKÇULAR İFŞA EDİLMELİ!"
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