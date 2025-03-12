Sözde terapi özde para tuzağı! Postmodern cinciler

Peyzaj mimarı Ece Gürel'in ormanda esrarengiz kayboluşu ardından yaşananlar cevapsız bir çok soruyu da beraberinde getirdi. Hiç şüphesiz genç kadının ormana neden tek başına gittiği en çok merak edilen sorular arasındaydı. Gürel'in ilgilendiği spiritüel dünya beraberinde bu işin sahtekarlarını da gündeme taşıdı. 100 bin lirayı aşkın ücret tarifeli arınma seansları görenleri şaşkına uğrattı.

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