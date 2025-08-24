24 Ağustos 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Sosyal medyayla gelen sanal arkadaş tehlikesi
Giriş: 24.08.2025 10:16
Neredeyse hayatın ayrılmaz bir parçasına dönüşen sosyal medyada sanal arkadaşlıklar da kuruluyor. Bu durum gerçek arkadaşlıkların dostlukların yerini tutuyor gibi görünse de aslında birçok olumsuzluğu da beraberinde getiriyor. Uzmanlara göre sanal dünya insanları gerçek arkadaşlıklardan duygulardan koparabiliyor.
