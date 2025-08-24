Sosyal medyayla gelen sanal arkadaş tehlikesi

Neredeyse hayatın ayrılmaz bir parçasına dönüşen sosyal medyada sanal arkadaşlıklar da kuruluyor. Bu durum gerçek arkadaşlıkların dostlukların yerini tutuyor gibi görünse de aslında birçok olumsuzluğu da beraberinde getiriyor. Uzmanlara göre sanal dünya insanları gerçek arkadaşlıklardan duygulardan koparabiliyor.

