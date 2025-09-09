Sosyal medya provokatörlerine gözaltı! 14 şüpheliden 9’unun gözaltına alındı

09 Eylül 2025, Salı
Özgür Özel'in sokak çağrısı sonrası sosyal medya üzerinden provokatif mesajlar paylaşan isimler tek tek belirlendi. Provokatif paylaşımda bulunanlardan 14 şüpheliden 9'u gözaltına alındı. Provokatörler ilk ifadelerinde neler anlattılar? Notları A Haber muhabiri İslim İstanbullu aktardı.