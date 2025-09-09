09 Eylül 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Sosyal medya provokatörlerine gözaltı! 14 şüpheliden 9'unun gözaltına alındı
Sosyal medya provokatörlerine gözaltı! 14 şüpheliden 9’unun gözaltına alındı

Sosyal medya provokatörlerine gözaltı! 14 şüpheliden 9'unun gözaltına alındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.09.2025 09:33
Özgür Özel'in sokak çağrısı sonrası sosyal medya üzerinden provokatif mesajlar paylaşan isimler tek tek belirlendi. Provokatif paylaşımda bulunanlardan 14 şüpheliden 9'u gözaltına alındı. Provokatörler ilk ifadelerinde neler anlattılar? Notları A Haber muhabiri İslim İstanbullu aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sosyal medya provokatörlerine gözaltı! 14 şüpheliden 9’unun gözaltına alındı
A Haber saldırganın evinde
A Haber saldırganın evinde
83 yaşındaki Akçay her gün 2 saat spor yapıyor
83 yaşındaki Akçay her gün 2 saat spor yapıyor
Evini karadan yürüttü! Böyle çözüm görülmedi
Evini karadan yürüttü! Böyle çözüm görülmedi
Sivas’ın vahşi yaşamında foto safari
Sivas’ın vahşi yaşamında foto safari
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
İstanbul trafiğinde okul yoğunluğu
İstanbul trafiğinde okul yoğunluğu
Çanakkale’de oklullar polise emanet!
Çanakkale'de oklullar polise emanet!
Sosyal medya provokatörlerine gözaltı!
Sosyal medya provokatörlerine gözaltı!
Büyük suçlar işleyip az ceza alıyorlar
Büyük suçlar işleyip az ceza alıyorlar
Kartel dehşeti! Türk gezgin...
Kartel dehşeti! Türk gezgin...
Kırıkkale’yi sağanak vurdu!
Kırıkkale'yi sağanak vurdu!
Polisten kaçan şahıs kaza yaptı!
Polisten kaçan şahıs kaza yaptı!
Daha Fazla Video Göster