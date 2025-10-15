Soruşturma sil baştan! Rojin Kabaiş öldürüldü mü?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş 27 Eylül 2024'te kaybolmuş cansız bedeni ise 18 gün sonra bulunmuştu. Genç kızın ölümüyle ilgili birçok soru akıllara geldi. Adli Tıp Kurumu'nun raporu olayı bambaşka bir boyuta taşıdı. Raporda yer alan bilgiler akıllara cinsel istismar şüphesini getirdi.

