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Sörf tutkunlarının gözde mekanı Ula

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.07.2024 16:20
Muğla'daki Gökova sahili rüzgar sörfü tutkunlarını ağırlıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.
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