Mersin'de belediye soruşturması: 1,4 milyar liralık kamu zararı iddiası

Mersin'de Büyükşehir, Mezitli ve Yenişehir belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturmasında 59 şüpheli gözaltında. Soruşturma kapsamında üç belediyede 1 milyar 446 milyon 859 bin liralık kamu zararı oluştuğu iddia edilirken, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait 314 ihale ve doğrudan temin dosyası incelemeye alındı. 41,4 milyon liralık 13 işlemde Vahap Seçer'in “Olur” imzasının bulunduğu belirtildi. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, soruşturmanın ayrıntılarını aktardı.