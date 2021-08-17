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2 daireden 115 düzensiz göçmen çıktı

İHA
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Giriş: 17.08.2021 21:41
Güncelleme:17.08.2021 21:41
İl Emniyet Müdürlüğünün "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahısların deşifresine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında “Şok Ev” olarak tabir edilen yapıların düzenli bir şekilde yıkılması üzerine, bu kez göçmenlerin kaçakçılar tarafından apartman dairelerine yerleştirildiği tespit edildi. Bu kapsamda emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda bir apartmanda yapılan aramada 2 dairede toplam 115 düzensiz göçmen şahıs yakalandı. Ayrıca bir şüpheli şahsa da göçmen kaçakçılığı suçundan işlem yapıldı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde insan tüccarları tarafından apartman dairelerine yerleştirilen 115 düzensiz göçmen yakalandı.

260 ŞÜPHELİ ŞAHISTAN 117'Sİ TUTUKLANDI
Öte yandan, yıl içerisinde göçmen kaçakçılığıyla mücadelede, aralarında otobüs şoförü, 'şok ev' ve apartman dairesi sahibi ile sınırdan il merkezine araçlarla düzensiz göçmen şahıs getiren organizatörler olmak üzere toplam 121 olayda, haklarında işlem yapılan 260 şüpheli şahıstan 117'sinin adli makamlarca tutuklandığı bildirildi.



"VATANDAŞLARIMIZDAN GELEN 508 İHBARIN TAMAMI DEĞERLENDİRİLDİ"
Konuya ilişkin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Tespiti yapılıp içerisinden düzensiz göçmen alınan 85 şok evin belediye ekipleri yardımı ile yıkımı gerçekleştirilmiş olup düzensiz göçmen ile mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir. Van Emniyet Müdürlüğü olarak özellikle vatandaşlarımızdan büyük destek görmemiz sayesinde düzensiz göçmenler ile mücadelemizde başarılı çalışmalarımız devam etmektedir. Son 4 aylık süreçte vatandaşlarımızdan gelen 508 ihbarın tamamı değerlendirilmiş olup yüzde 94,4 doğruluk oranı ile düzensiz göçmen kaçakçılığı ile mücadelemizde bize destek olan vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" denildi.

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