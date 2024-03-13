Son depremler ne mesaj veriyor? Son dönemde art arda meydana gelen depremler ne anlama geliyor? Uzman isim A Haber’de yorumladı

Asrın felaketi olan 6 Şubat depremlerinden sonra Türkiye’nin her yeri beşik gibi sallanıyor. Kuzeyden güneye küçük çaplı depremler son 5 günde peş peşe yaşandı. En büyüğü 4,7 şiddetinde olan depremler ne anlama geliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan deprem uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal değerlendirdi.

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