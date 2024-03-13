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Son depremler ne mesaj veriyor? Son dönemde art arda meydana gelen depremler ne anlama geliyor? Uzman isim A Haber’de yorumladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.03.2024 11:56
Asrın felaketi olan 6 Şubat depremlerinden sonra Türkiye’nin her yeri beşik gibi sallanıyor. Kuzeyden güneye küçük çaplı depremler son 5 günde peş peşe yaşandı. En büyüğü 4,7 şiddetinde olan depremler ne anlama geliyor?  Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan deprem uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal değerlendirdi.
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