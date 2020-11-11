- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Son dakika: Yunanistan yük tankeri Türk balıkçı teknesine çarptı! 5 personelin kayıp olduğu iddia ediliyor
Son dakika haberi... Akdeniz’de Adana Seyhan Karataş açıklarında Yunan tankeri Türk balıkçı teknesine çarptı ve kazada tekne alabora oldu. 5 balıkçının kaybolduğu iddia ediliyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Miras aktardı.
Akdeniz'de Adana Seyhan Karataş açıklarında Yunan tankeri Türk balıkçı teknesine çarptı ve kazada tekne alabora oldu. 5 balıkçının kaybolduğu iddia ediliyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Miras aktardı.
Miras, "Sabah saatlerinde Yunan tanker gemisi 20 metre boyunda av yapan balıkçı teknesine çarptı. Çarpma sonucu alabora olan Türk balıkçısından 5 personelin kaybolduğu iddia ediliyor. Bölgeye çok sayıda kurtarma ekipleri hareket etti." dedi.
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)