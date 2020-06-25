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Son dakika: Van'da meydana gelen depremin devamı gelir mi? Deprem uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir canlı yayında yanıtladı |Video

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Giriş: 25.06.2020 13:49
Güncelleme:25.06.2020 13:49
Son dakika haberi... Van'da meydana gelen depremin ardından A Haber canlı yayınına bağlanan deprem uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir önemli açıklamalarda bulundu. Bölgede depremler devam edecek mi sorusunu yanıtlayan Sözbilir, "Bu depremler bu şekilde devam edecek" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Van'da meydana gelen depremin ardından A Haber canlı yayınına bağlanan deprem uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir önemli açıklamalarda bulundu. Bölgede depremler devam edecek mi sorusunu yanıtlayan Sözbilir, "Bu depremler bu şekilde devam edecek" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Vanda 5.4 büyüklüğünde deprem! İşte ilk görüntüler! 25 Haziran son depremler |Video SON DAKİKA: VAN'DA 5.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM! İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER! 25 HAZİRAN SON DEPREMLER |VİDEO
Son dakika: Vanda 5.4 büyüklüğünde deprem! 25 Haziran son depremler SON DAKİKA: VAN'DA 5.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM! 25 HAZİRAN SON DEPREMLER

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