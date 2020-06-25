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Son dakika: Van'da meydana gelen depremin devamı gelir mi? Deprem uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir canlı yayında yanıtladı |Video
Son dakika haberi... Van'da meydana gelen depremin ardından A Haber canlı yayınına bağlanan deprem uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir önemli açıklamalarda bulundu. Bölgede depremler devam edecek mi sorusunu yanıtlayan Sözbilir, "Bu depremler bu şekilde devam edecek" ifadelerini kullandı.
Son dakika haberi... Van'da meydana gelen depremin ardından A Haber canlı yayınına bağlanan deprem uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir önemli açıklamalarda bulundu. Bölgede depremler devam edecek mi sorusunu yanıtlayan Sözbilir, "Bu depremler bu şekilde devam edecek" ifadelerini kullandı.