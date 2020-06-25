Son dakika: Van'da 5.4 büyüklüğünde deprem! İşte ilk görüntüler! 25 Haziran son depremler |Video

Son dakika haberi... Van'da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Van iline bağlı Özalp ilçesindeki deprem saat 13.03'de yerin 6.96 kilometre altında gerçekleşti. İşte AFAD'dan alınan verilere göre, 25 Haziran son depremler listesi ve depremden ilk görüntüler... .

Son dakika haberi... Van'da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Van iline bağlı Özalp ilçesindeki deprem saat 13.03'de yerin 6.96 kilometre altında gerçekleşti. İşte AFAD'dan alınan verilere göre, 25 Haziran son depremler listesi ve depremden ilk görüntüler...

Deprem saat 13.03'de yerin 6.96 kilometre altında gerçekleşti.

Çevre ilçelerde de hissedilen deprem kent genelinde panik yarattı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ:

SON DEPREMLER (25 HAZİRAN 2020)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

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2020.06.25 13:03:27 38.4448 44.1057 5.0 -.- 5.1 -.- KARGALI-SARAY (VAN)

2020.06.25 12:46:02 37.0903 27.9650 0.0 -.- 2.0 -.- PINARKOY-MILAS (MUGLA)

2020.06.25 12:13:02 37.1833 27.8775 0.0 -.- 1.6 -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA)

2020.06.25 12:05:53 36.0610 33.5615 5.0 -.- 1.4 -.- AYDINLIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)

2020.06.25 12:04:38 37.1193 28.2643 25.2 -.- 1.8 -.- YENIBAGYAKA-(MUGLA)

2020.06.25 12:02:49 37.1213 28.2058 21.9 -.- 1.6 -.- YENIKOY-(MUGLA)

2020.06.25 10:46:49 36.6987 28.0305 11.6 -.- 2.1 -.- BOZBURUN-MARMARIS (MUGLA)

2020.06.25 10:20:58 35.5535 26.7370 11.9 -.- 2.9 -.- AKDENIZ

2020.06.25 10:20:11 38.1688 28.1115 4.0 -.- 2.0 -.- KAYMAKCI-ODEMIS (IZMIR)

2020.06.25 08:45:32 35.4438 26.1372 10.9 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2020.06.25 06:47:25 39.3590 40.7030 5.3 -.- 1.9 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL)

2020.06.25 06:36:45 39.3882 40.6898 7.6 -.- 2.0 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL)

2020.06.25 05:57:13 35.4510 26.7648 5.0 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2020.06.25 05:54:48 35.3895 26.7897 8.1 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2020.06.25 05:50:30 35.7947 32.4403 7.6 -.- 2.1 -.- AKDENIZ