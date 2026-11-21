Çorum'da yürekleri ısıtan görüntü! Belediye personeli yaşlı adamı sırtında taşıyarak karşıya geçirdi

Çorum'da gece saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Belediye ekiplerinin tahliye ve rögar temizliği çalışmaları sırasında, su birikintisi nedeniyle yolun karşısına geçemeyen yaşlı bir adamın yardımına belediye personeli Sedat Kılıçarslan yetişti. Yaşlı adamı sırtında taşıyarak karşıya geçiren Kılıçarslan'ın örnek davranışı, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.