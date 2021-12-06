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Van'da 4.9 büyüklüğünde depremden ilk görüntüler (SON DEPREMLER 2021)

İHA
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Giriş: 06.12.2021 02:05
Güncelleme:06.12.2021 02:05
Van Valiliği, Tuşba ilçesinde yaşanan 4.9 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybı yaşanmadığını duyurdu. Saat 00.46'da merkez üssü Tuşba olan 4.9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Van Valiliği, Tuşba ilçesinde saat 00.46'da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı belirtilerek, ekiplerin araştırmalarını sürdürdüğünü duyurdu.

Son dakika... AFAD verilerine göre; Van Tuşba'da saat 00:46'da 4,7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7,62 km altında oluştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan deprem sonrası bir de açıklama geldi. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.46'da Tuşba ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7,62 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Tuşba ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.

Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Van'da, saat 00.46'da gerçekleşen 4,9 büyüklüğünde #deprem'in ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine intikal eden herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz tarafından saha taraması devam etmektedir. Vanımıza ve hemşehrilerimize geçmiş olsun." dedi.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.0 olarak açıkladı.

DEPREM DETAY

DEPREMİN ÜSSÜ

2021 SON DEPREMLER

SON DAKİKA! Van’da 4.9 büyüklüğünde depremden ilk görüntüler - Video izle SON DEPREMLER 2021
SON DAKİKA! Van'da 4.9 büyüklüğünde depremden ilk görüntüler - Video izle (SON DEPREMLER 2021)
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