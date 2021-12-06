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Van'da 4.9 büyüklüğünde depremden ilk görüntüler (SON DEPREMLER 2021)
Son dakika... AFAD verilerine göre; Van Tuşba'da saat 00:46'da 4,7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7,62 km altında oluştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan deprem sonrası bir de açıklama geldi. İşte detaylar...
SON DAKİKA: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.46'da Tuşba ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 7,62 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Tuşba ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.
Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.
BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Van'da, saat 00.46'da gerçekleşen 4,9 büyüklüğünde #deprem'in ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine intikal eden herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz tarafından saha taraması devam etmektedir. Vanımıza ve hemşehrilerimize geçmiş olsun." dedi.
KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.0 olarak açıkladı.
DEPREM DETAY
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