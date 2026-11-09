İzmir'deki fabrika patlamasının nedeni ne? Uzmanlardan vinç, gaz kaçağı ve metal yorgunluğu değerlendirmesi

İzmir’in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda meydana gelen ve can kaybının 6’ya yükseldiği patlamaya ilişkin olası nedenler tartışılıyor. A Haber canlı yayınına katılan İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Başar Koyuncu ile Yangın Güvenlik Uzmanı Levent Yasa; tavan vincindeki mekanik arıza, metal yorgunluğu, gaz hatları, yüksek sıcaklık ve yangın risklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uzmanlar, patlamanın kesin nedeninin bilirkişi incelemesiyle ortaya çıkarılabileceğini vurguladı.