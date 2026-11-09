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Rize'de akılalmaz görüntüler! Karda mahsur kalan aracı kurtarmak için bacaklarını kullandılar
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Rize'de akılalmaz görüntüler! Karda mahsur kalan aracı kurtarmak için bacaklarını kullandılar

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası yolunda kar ve buzlanma nedeniyle ilerleyemeyen otomobili kurtarmak isteyen gençler, çekme halatı bulamayınca akılalmaz bir yönteme başvurdu. İki genç, öndeki otomobilin açık bagajına oturarak bacaklarını arkadaki aracın tamponuna uzattı. Araçlar arasında kendi bacaklarını tampon gibi kullanan gençlerin tehlikeli kurtarma girişimi kameralara yansıdı. Olası bir kazaya davetiye çıkaran görüntüler, izleyenleri hem korkuttu hem de şaşırttı.

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