Erzincan'da kar ve tipi ulaşımı felç etti! Ağır tonajlı araçlar mahsur kaldı

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu. Erzincan-Sivas kara yolu üzerindeki Kızıldağ ve Sakaltutan geçitleri ile Ahmediye Geçidi'nde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Kayma riski nedeniyle ağır tonajlı araçlar uzun süre beklerken, mahsur kalan ve ulaşımı aksatan araçlar iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldı. Karayolları ekipleri, yolları ulaşıma açık tutmak için kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü. Bölgede beklenen buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarı yapıldı.