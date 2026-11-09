-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Erzincan'da kar ve tipi ulaşımı felç etti! Ağır tonajlı araçlar mahsur kaldı
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Erzincan'da kar ve tipi ulaşımı felç etti! Ağır tonajlı araçlar mahsur kaldı

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu. Erzincan-Sivas kara yolu üzerindeki Kızıldağ ve Sakaltutan geçitleri ile Ahmediye Geçidi'nde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Kayma riski nedeniyle ağır tonajlı araçlar uzun süre beklerken, mahsur kalan ve ulaşımı aksatan araçlar iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldı. Karayolları ekipleri, yolları ulaşıma açık tutmak için kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü. Bölgede beklenen buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarı yapıldı.

Rize'de akılalmaz görüntüler! Karda mahsur kalan aracı kurtarmak için bacaklarını kullandılar
Sonraki Video
Rize'de akılalmaz görüntüler! Karda mahsur kalan aracı kurtarmak için bacaklarını kullandılar
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar