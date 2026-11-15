Fırsatçılığa karşı ağır yaptırımlar devrede! Ticaret Bakanlığı fırsatçıları nasıl cezalandıracak?

Yeni yıl öncesinde maaş artışı beklentileri gündeme gelirken bazı galerici ve emlakçıların mevcut ilanlarını geri çekerek daha yüksek fiyatlarla yeniden yayımladığı öne sürüldü. Özellikle ikinci el araç ve gayrimenkul ilanlarındaki fiyat değişiklikleri, fırsatçılık tartışmalarını beraberinde getirdi. Ticaret Bakanlığının denetimleri ve uygulayabileceği yaptırımlar gündeme geldi. Eski ve yeni ilan fiyatlarının nasıl karşılaştırılacağı, ilan platformları ve sosyal medyadaki fiyat hareketlerinin nasıl takip edileceği ve haksız zamların hangi ölçütlere göre tespit edileceği tartışılıyor. TÜKONFED Hukuk Komisyonu Başkan Vekili Dr. Mücahit Saraçlı, A Haber canlı yayınında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan ve kameraman Hüseyin Koçak da İstanbul'daki gelişmeleri görüntüledi.