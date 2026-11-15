Osmaniye'de yer fıstığı hasadı başladı! Topraktan sofralara uzanan lezzet yolculuğu

Osmaniye denilince akla gelen ilk lezzetlerden biri olan yer fıstığında hasat dönemi başladı. Topraktan çıkarılan fıstıklar, tarladan fabrikaya uzanan yolculuklarında boyutlarına göre ayrılarak kabuklarından ve zarlarından temizleniyor. Kavrulmuş fıstıktan ezmeye, kremadan çikolataya kadar pek çok ürüne dönüştürülen yer fıstığının sofralara ulaşma serüveni, A Haber'in özel dosyasında ekranlara taşındı. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur ve kameraman Okan Can Sapkayalı, Osmaniye'de yer fıstığının tarladan fabrikaya, fabrikadan sofralara uzanan yolculuğunu görüntüledi.