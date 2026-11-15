Kış lastiği takmayanları hangi cezalar bekliyor? Uygulama 15 Nisan 2027'ye kadar sürecek!

Ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması başladı. Kamyon, otobüs ve minibüsleri kapsayan uygulama 15 Nisan 2027'ye kadar devam edecek. Kış lastiği takmayan ticari araç sürücülerine 6 bin TL ceza uygulanacak. Özel otomobiller için genel bir yasal zorunluluk bulunmasa da kış lastiği kullanılması öneriliyor. A Haber muhabiri Yüksel Akalan ve kameraman Enes Özcan, uygulamanın detaylarını aktardı. Kıdemli Başpolis Memuru Ahmet Erdem ise canlı yayında sürücülere önemli uyarılarda bulundu.