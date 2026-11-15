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COP31'de 7. gün! Antalya'da iklim farkındalığı için etkinlikler düzenleniyor
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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COP31'de 7. gün! Antalya'da iklim farkındalığı için etkinlikler düzenleniyor

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı COP31, yedinci gününde devam ediyor. Pazar günü diplomatik görüşmelere ara verilirken Yeşil Alan'da çevre farkındalığı ve kültürel etkinlikler ön plana çıktı. Deniz dibi temizliğinden bisiklet etkinliklerine, halk oyunlarından konserlere kadar birçok program düzenleniyor. A Haber muhabiri Abdullah Ünver ve kameraman Uğur Koçak, zirvenin yedinci günündeki gelişmeleri Antalya'dan aktardı.

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