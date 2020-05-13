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Son dakika: Tarım ve Orman Bakanlığından firmalara "ambalaj" ayarı! Bu ifadeleri kullananlara ağır cezalar verilecek |Video

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Giriş: 13.05.2020 14:56
Güncelleme:13.05.2020 15:31
Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanlığı ambalajlardaki sahteciliğe dur dedi. Gıda maddelerinin ambalajlarında bundan sonra “Hakiki”, “Ev yapımı”, “Yüzde 100 doğal”, “Saf” “Taze” gibi ifadeler yer almayacak. Ürünlerin üzerinde “Hakiki bal”, “Gerçek meyve veya meyveli” “Hakiki Maraş dondurması” gibi ifadeler kullanılamayacak. Tarım ve Orman Bakanlığı kurala uymayan üreticilere ağır cezalar verecek. Böylelikle tüketiciyi aldatmaya yönelik etiketler tarihe karışacak. İşte o kararın detayları...

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanlığı ambalajlardaki sahteciliğe dur dedi. Gıda maddelerinin ambalajlarında bundan sonra "Hakiki", "Ev yapımı", "Yüzde 100 doğal", "Saf" "Taze" gibi ifadeler yer almayacak. Ürünlerin üzerinde "Hakiki bal", "Gerçek meyve veya meyveli" "Hakiki Maraş dondurması" gibi ifadeler kullanılamayacak. Tarım ve Orman Bakanlığı kurala uymayan üreticilere ağır cezalar verecek. Böylelikle tüketiciyi aldatmaya yönelik etiketler tarihe karışacak. İşte o kararın detayları...

Son dakika: Tarım ve Orman Bakanlığından firmalara ambalaj ayarı! Bu ifadeleri kullananlara ağır cezalar verilecek |Video SON DAKİKA: TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINDAN FİRMALARA "AMBALAJ" AYARI! BU İFADELERİ KULLANANLARA AĞIR CEZALAR VERİLECEK |VİDEO

ÜRETİCİ FİRMALARA VE TÜKETİCİLERE UYARILAR

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