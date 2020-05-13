Son dakika: Tarım ve Orman Bakanlığından firmalara "ambalaj" ayarı! Bu ifadeleri kullananlara ağır cezalar verilecek |Video

Tarım ve Orman Bakanlığı ambalajlardaki sahteciliğe dur dedi. Gıda maddelerinin ambalajlarında bundan sonra "Hakiki", "Ev yapımı", "Yüzde 100 doğal", "Saf" "Taze" gibi ifadeler yer almayacak. Ürünlerin üzerinde "Hakiki bal", "Gerçek meyve veya meyveli" "Hakiki Maraş dondurması" gibi ifadeler kullanılamayacak. Tarım ve Orman Bakanlığı kurala uymayan üreticilere ağır cezalar verecek. Böylelikle tüketiciyi aldatmaya yönelik etiketler tarihe karışacak.