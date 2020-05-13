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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Tarım ve Orman Bakanlığından firmalara "ambalaj" ayarı! Bu ifadeleri kullananlara ağır cezalar verilecek |Video

Son dakika: Tarım ve Orman Bakanlığından firmalara "ambalaj" ayarı! Bu ifadeleri kullananlara ağır cezalar verilecek |Video

haberi... ve ambalajlardaki sahteciliğe dur dedi. Gıda maddelerinin ambalajlarında bundan sonra "Hakiki", "Ev yapımı", "Yüzde 100 doğal", "Saf" "Taze" gibi ifadeler yer almayacak. Ürünlerin üzerinde "Hakiki bal", "Gerçek meyve veya meyveli" "Hakiki dondurması" gibi ifadeler kullanılamayacak. Tarım ve Orman Bakanlığı kurala uymayan üreticilere ağır cezalar verecek. Böylelikle tüketiciyi aldatmaya yönelik etiketler tarihe karışacak. İşte o kararın detayları...

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Giriş Tarihi: 13.05.2020 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020
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TARIM BAKANLIĞI’NDAN FİRMALARA “AMBALAJ” AYARI

ve ambalajlardaki sahteciliğe dur dedi. Gıda maddelerinin ambalajlarında bundan sonra "Hakiki", "Ev yapımı", "Yüzde 100 doğal", "Saf" "Taze" gibi ifadeler yer almayacak. Ürünlerin üzerinde "Hakiki bal", "Gerçek meyve veya meyveli" "Hakiki dondurması" gibi ifadeler kullanılamayacak. Tarım ve Orman Bakanlığı kurala uymayan üreticilere ağır cezalar verecek. Böylelikle tüketiciyi aldatmaya yönelik etiketler tarihe karışacak.

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