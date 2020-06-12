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Son dakika: Sosyal medyayı sallayan şiir: Ayasofya aziz bir kitap gibi açılacak |Video

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Giriş: 12.06.2020 14:18
Güncelleme:12.06.2020 14:31
Son dakika haberi... Ayasofya'nın ibadete açılmasının tartışıldığı bu günlerde üstad Necip Fazıl Kısakürek'in Ayasofya hakkında söyledikleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Kısakürek yıllar önce yaptığı konuşmada "Ayasofya açılacak! Aziz bir kitap gibi açılacak" ifadelerini kullandı. İşte o klip...

Ayasofya'nın ibadete açılmasının tartışıldığı bu günlerde üstad Necip Fazıl Kısakürek'in Ayasofya hakkında söyledikleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Kısakürek yıllar önce yaptığı konuşmada "Ayasofya açılacak! Aziz bir kitap gibi açılacak" ifadelerini kullandı.

İşte Necip Fazıl Kısakürek'in o sözleri;

Ayasofya açılmalıdır..

Türk'ün kapanış bahtıyla beraber açılmalıdır

Yalnız manayı anlasak yalnız onu yerine getirbilsek

Ayafosya'nın kapıları sabır taşı gibi çatlar kendi kendisine açılır.

Kendi öz evimizde ruh ve mukaddesat odamız Ayasofya budur!

Üstün hükümdar Başbuğ ve aksiyon adamı Fatih İstanbul'u fethedip onun kalbi Ayasofya'da namazını eda ettiği zaman taarruz kıskacının mihver çivisini ele geçirmişti

Yalnız Fathi'tedir ki, kendi zaman ve mekanına göre dava hedefi muhteşem ve muazzam bir tamamlık içinde göze çarpıyor.

İşte bütün bunları sembolize eden remzlendiren de Doğu ve Batı dünyalarının kavşak noktası cihanın en güzel beldesi İstanbul ve onun kalbi Ayasofya.

Hilalin kanatlarıyla kendisine gök kubbe yolu açılan böylece 20. Asır dünyasına gerçek medeniyet ve ebediyet mimarisinin ne olduğu kendisi ile gösterilen Batı aklı ve Doğu ruhunu birleştirici eski Bizans eseri ve yeni tekbir yuvası tarihi kubbe.

Ayasofya ne taş ne çizgi ne renk ne hacim ne de bunların madde senfonisi sadece mana yalnız mana…

Ayasofya bir mananın zıt manaya taarruz ve onun zebun edişinin bütün dünyada eşi olmayan abidesidir.

Yeryüzünde çok klişe camiye ve nice cami klişeye çevrilmiştir ama böylesi tarihi şartları bakımından tektir.

Fatih Sultan Mehmed bu hikmeti sezdi ve Ayasofya'yı İstanbul gibi misilsiz bir mahfazanın içinde güneş çapında bir pırlanta gibi zapt ve fethetti.

Ayasofya açılacak!

Aziz bir kitap gibi açılacak!

Ayasofya cami olur mu? Hukuki dayanak nedir? Kariye Camii emsal teşkil eder mi? Canlı yayında flaş açıklama |Video AYASOFYA CAMİ OLUR MU? HUKUKİ DAYANAK NEDİR? KARİYE CAMİİ EMSAL TEŞKİL EDER Mİ? CANLI YAYINDA FLAŞ AÇIKLAMA |VİDEO
Son dakika: Ayasofya ibadete açılacak mı? Kılıç hakkı nedir? Ayasofya nasıl müzeye döndü? Uzman isimler canlı yayında açıkladı |Video SON DAKİKA: AYASOFYA İBADETE AÇILACAK MI? KILIÇ HAKKI NEDİR? AYASOFYA NASIL MÜZEYE DÖNDÜ? UZMAN İSİMLER CANLI YAYINDA AÇIKLADI |VİDEO
Prof. Dr. Erhan Afyoncu: Ayasofya Türkiyenin Kılıç Hakkıdır PROF. DR. ERHAN AFYONCU: AYASOFYA TÜRKİYE'NİN 'KILIÇ HAKKI'DIR

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