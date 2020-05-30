Prof. Dr. Erhan Afyoncu: Ayasofya Türkiye'nin 'Kılıç Hakkı'dır
İstanbul'un Fethi'nin 567.yıl dönümünde Ayasofya'da Fetih Suresi okundu. Tarihçi-Yazar Prof. Dr. Erhan Afyoncu A Haber özel yayınına katılarak Ayasofya'nın tarihteki önemini anlattı ve burada Fetih Suresi okunmasının çok anlamlı olduğunu söyledi. Erhan Afyoncu, "Ayasofya'nın üzerinde Yunanistan'ın hiç bir hakkı yoktur. Ayasofya 'Kılıç Hakkı'dır. Burası tamamen Türk milletinin tasarrufuna kalmıştır." dedi.
Prof. Dr. Erhan Afyoncu, İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümünde Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasıyla ilgili Ahaber Özel Yayını'nda önemli açıklamalarda bulundu. Ayasofya'nın Türk Milleti'nin kılıç hakkı olduğunu söyleyen Afyoncu, "Ayasofya'nın üzerinde Yunanistan'ın hiç bir hakkı yoktur. Ayasofya Kılıç Hakkı'dır. Burası tamamen Türk milletinin tasarrufuna kalmıştır. Türk milleti burayı müze yapmak isterse müze olarak devam ettirir, cami yapmak istiyorsa cami olarak devam ettirir." dedi.
İşte Erhan Afyoncu'nun açıklamaları:
"Ayasofya'nın üzerinde Yunanistan'ın hiç bir hakkı yoktur. Ayasofya Kılıç Hakkı'dır. Burası tamamen Türk milletinin tasarrufuna kalmıştır. Türk milleti burayı müze yapmak isterse müze olarak devam ettirir, cami yapmak istiyorsa cami olarak devam ettirir. Burası ayrıca insanlığın kültürel mirası değildir, Fatih Sultan Mehmet'in fethi ile burası alınmıştır şuanda müze olarak kullanılıyordur, yarın gelecekte Türk milleti burayı cami olarak kullanmak isterse kullanacaktır. Yunanlılar son zamanlarda ufak tefek şeylerde ortalığı karıştırıyorlar onlar rahat rahat otursunlar biz iyi bir komşuluk istiyoruz.
"FETİH SURESİ'NİN BURADA OKUNMASI ÇOK ANLAMLIDIR"
Fetih Suresi'nin burada okunması çok anlamlıdır ve burası çok önemlidir. Ayasofya Fetin için çok önemli bir değerdir, buranın cami olarak kalmasını isteyenlerin olması doğaldır. Fatih Sultan Mehmet 1453'te Ayasofya'yı aldığımızda burayı bir Osmanlı Külliyesi haline getirdik. Burası Osmanlı döneminde çok anlamlı bir yer padişahların Cuma namazlarını kıldığı yerdir. Türk milleti bu emaneti günümüze kadar getirmiştir."
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