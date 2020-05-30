30 Mayıs 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Prof. Dr. Erhan Afyoncu: Ayasofya Türkiye'nin 'Kılıç Hakkı'dır

Prof. Dr. Erhan Afyoncu: Ayasofya Türkiye'nin 'Kılıç Hakkı'dır

'un Fethi'nin 567.yıl dönümünde Ayasofya'da Fetih Suresi okundu. Tarihçi-Yazar Prof. Dr.  A Haber özel yayınına katılarak Ayasofya'nın tarihteki önemini anlattı ve burada Fetih Suresi okunmasının çok anlamlı olduğunu söyledi. Erhan Afyoncu, "Ayasofya'nın üzerinde 'ın hiç bir hakkı yoktur. Ayasofya 'Kılıç Hakkı'dır. Burası tamamen Türk milletinin tasarrufuna kalmıştır." dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.05.2020 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020
ABONE OL
AYASOFYA TÜRKİYE'NİN KILIÇ HAKKIDIR

Prof. Dr. , 'un Fethi'nin 567. yıl dönümünde Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasıyla ilgili Ahaber Özel Yayını'nda önemli açıklamalarda bulundu. Ayasofya'nın Türk Milleti'nin kılıç hakkı olduğunu söyleyen Afyoncu, "Ayasofya'nın üzerinde 'ın hiç bir hakkı yoktur. 'dır. Burası tamamen Türk milletinin tasarrufuna kalmıştır. Türk milleti burayı müze yapmak isterse müze olarak devam ettirir, cami yapmak istiyorsa cami olarak devam ettirir." dedi.

Prof. Dr. Erhan Afyoncu: Ayasofya Türkiye'nin 'Kılıç Hakkı'dır PROF. DR. ERHAN AFYONCU: AYASOFYA TÜRKİYE'NİN 'KILIÇ HAKKI'DIR

İşte Erhan Afyoncu'nun açıklamaları:

"Ayasofya'nın üzerinde Yunanistan'ın hiç bir hakkı yoktur. Ayasofya Kılıç Hakkı'dır. Burası tamamen Türk milletinin tasarrufuna kalmıştır. Türk milleti burayı müze yapmak isterse müze olarak devam ettirir, cami yapmak istiyorsa cami olarak devam ettirir. Burası ayrıca insanlığın kültürel mirası değildir, 'in fethi ile burası alınmıştır şuanda müze olarak kullanılıyordur, yarın gelecekte Türk milleti burayı cami olarak kullanmak isterse kullanacaktır. Yunanlılar son zamanlarda ufak tefek şeylerde ortalığı karıştırıyorlar onlar rahat rahat otursunlar biz iyi bir komşuluk istiyoruz.

"FETİH SURESİ'NİN BURADA OKUNMASI ÇOK ANLAMLIDIR"

Fetih Suresi'nin burada okunması çok anlamlıdır ve burası çok önemlidir. Ayasofya Fetin için çok önemli bir değerdir, buranın cami olarak kalmasını isteyenlerin olması doğaldır. Fatih Sultan Mehmet 1453'te Ayasofya'yı aldığımızda burayı bir Osmanlı haline getirdik. Burası Osmanlı döneminde çok anlamlı bir yer padişahların Cuma namazlarını kıldığı yerdir. Türk milleti bu emaneti günümüze kadar getirmiştir."

CHP yandaşı TELE 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ Ayasofya’da Fetih Suresi okunmasından rahatsız oldu CHP YANDAŞI TELE 1'İN GENEL YAYIN YÖNETMENİ MERDAN YANARDAĞ AYASOFYA’DA FETİH SURESİ OKUNMASINDAN RAHATSIZ OLDU
Ayasofya'da Fetih Suresi okundu Yunanlar çıldırdı AYASOFYA'DA FETİH SURESİ OKUNDU YUNANLAR ÇILDIRDI

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA