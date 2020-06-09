Ayasofya cami olur mu? Hukuki dayanak nedir? Kariye Camii emsal teşkil eder mi? Canlı yayında flaş açıklama |Video

Ayasofya müze olarak mı kalacak yoksa cami olup yeniden ibadete mi açıkacak? Hukuki dayanak nedir? Ayasoyfa için Kariye Camii kararı emsal teşkil eder mi? Bu soruların yanıtını A Haber canlı yayınına katılan Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Süleyman Kızıltoprak verdi ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kariye Camii modelinin, Ayasofya için emsal gösterilip gösterilemeyeceği ile ilgili soruya, "Elbette, Ayasofya konusunda hukuk süreci devam ediyor. Danıştay'ın kararının ardından bunlara yanıt verilebilir. Ben bu tartışmaları şu an erken buluyorum. Ayasofya'yı Fatih Sultan Mehmet bir vakıf kurarak, adını da koruyarak en büyük hizmeti yapmıştır. Bu yapılar insanlığın ortak mirasıdır. Bütün bu soruların Danıştay'ın kararından sonra değerlendirilmesi doğru olacaktır." ifadeleri ile yanıt verdi.

Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Süleyman Kızıltoprak verdi ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta gerçekleşen AK Parti MYK toplantısında kurmaylarına Ayasofya'nın ibadete açılması ile ilgili geniş bir araştırma yapılması talimatı verdi. Başkan Erdoğan'ın talimatı ile Ayasofya süreci Türkiye'nin en sıcak gündem maddelerinden biri oldu. Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, Ayasofya'nın camiye tekrar döndürülmesi için Danıştay'a başvurdu ve sürecin hukuki boyutu başladı. Başkan Erdoğan dün akşam katıldığı yayında, "Danıştay kararını versin, gereken adımlar atılır" diyerek kararlılığı ortaya koydu. Ayasofya'nın ibadete açılması ile ilgili Kariye modelinin emsal olabileceği de tartışılıyor. Peki, Kariye Camii Ayasofya için emsal gösterilebilir mi? A Haber canlı yayınına katılan Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Süleyman Kızıltoprak Danıştay'ın kararına dikkat çekti.

KARİYE CAMİİ EMSAL GÖSTERİLEBİLİR Mİ?

Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kariye Camii modelinin, Ayasofya için emsal gösterilip gösterilemeyeceği ile ilgili soruya, "Elbette, Ayasofya konusunda hukuk süreci devam ediyor. Danıştay'ın kararının ardından bunlara yanıt verilebilir. Ben bu tartışmaları şu an erken buluyorum.Ayasofya'yı Fatih Sultan Mehmet bir vakıf kurarak, adını da koruyarak en büyük hizmeti yapmıştır. Bu yapılar insanlığın ortak mirasıdır. Bütün bu soruların Danıştay'ın kararından sonra değerlendirilmesi doğru olacaktır." ifadeleri ile yanıt verdi.

DANIŞTAY'IN KARARI BEKLENİYOR

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, 2005, 2008, 2012, 2015, 2016 yıllarında çeşitli başvurular yapmıştı. 2020 tarihinde de Ayasofya'nın camii olması için başvuruda bulunduğu öğrenildi.

AYASOFYA NE ZAMAN MÜZE OLDU?

24 Kasım 1934 yılında Bakanlar Kurulu Kararı'nın iptali için açılan davada karar vermek için Danıştay 10. Dairesi'nin 2 Temmuz 2020'de konuyla alakalı duruşma yapacağı ve karar vereceği bildirildi.