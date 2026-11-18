ABD Başkanı Donald Trump'ı Çin'de Şi Cinping karşıladı! Görüşmenin gündeminde neler var?

ABD Başkanı Donald Trump, Filipinler'deki temaslarının ardından Çin'in Şenzen kentine ulaştı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından görkemli bir törenle karşılanan Trump'ın, Türkiye saatiyle ertesi sabah 07.45'te Şi Cinping'le ikili görüşme gerçekleştirmesi, 09.30'da ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılacağı üçlü zirvede bir araya gelmesi bekleniyor. İran, Ukrayna savaşı, nükleer silahlar ve küresel ticaretin görüşmelerin önemli başlıkları arasında olması öngörülüyor. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek, İran savaşı ve bölgedeki çatışmaların Asya'da akaryakıt fiyatlarını yükselttiğine dikkat çekerek bu gelişmelerin liderler arasındaki temaslarda ağırlığını hissettirmesinin beklendiğini aktardı.