Çin Devlet Başkanı Şi, Trump'ı karşıladı! Gündemde nükleer silahlar, İran ve Ukrayna var

ABD Başkanı Donald Trump, Filipinler ve Çin ziyaretleri öncesinde Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağını belirttiği üçlü görüşmede nükleer silahsızlanma, İran ve Ukrayna konularını ele alacaklarını söyledi. Trump, Ukrayna'nın savaşı kaybettiğini savunurken Rusya'nın ayda 25 bin asker kaybettiğini öne sürdü.