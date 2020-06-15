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Son dakika: Son rakamlar ne ifade ediyor? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü A Haber'de değerlendirdi: Virüs hala bizimle beraber |Video

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Giriş: 15.06.2020 11:56
Güncelleme:15.06.2020 12:03
Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadele normalleşme dönemi nasıl geçiyor? Normalleşmede nasıl bir sınav veriyoruz? Son rakamlar ne ifade ediyor? Rehavet sayılara nasıl yansıdı? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, A Haber canlı yayınında koronavirüs vaka sayılarını canlı yayında değerlendirdi. Özlü, "Virüs hala bizimle beraber olmaya devam ediyor. Bulaşmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadele normalleşme dönemi nasıl geçiyor? Normalleşmede nasıl bir sınav veriyoruz? Son rakamlar ne ifade ediyor? Rehavet sayılara nasıl yansıdı? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, A Haber canlı yayınında koronavirüs vaka sayılarını canlı yayında değerlendirdi.

"VİRÜS HALA BİZİMLE BERABER"

Özlü, "Normalleşme denince sanıyorum eskiye dönüş gibi algılandı. Her şey normale döndü artık salgın kalmadı ortam güvenli hale geldi gibi anladık. Oysa kontrollü sosyal hayat denilen dönem eskiyi aynen tekrar edebileceğimiz anlamına gelmiyor. Çünkü virüs hala bizimle beraber olmaya devam ediyor. Bulaşmaya devam ediyor. Son 3 günlük rakamlara bakıldığında bir artış var ve bu bir günlük bir oynama değil birbiriyle uyumlu artış trendi devam ediyor." şeklinde konuştu.

TEKRAR BAŞA DÖNMEKLE KARŞI KARŞIYAYIZ

Özlü, maske kullanımı ile de uyarılarda bulunarak, "Tekrar başa dönmek gibi bir durumla karşı karşıyayız onun için çok dikkatli olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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