Ankara'da kritik görüşmeler! Halife Hafter'in Türkiye ziyareti neden önemli?

Mavi Vatan anlaşmasının Bingazi tarafından onaylanması ve Ankara'da kurulan "Tek Libya" masasının ardından Türkiye-Libya hattında kritik bir ziyaret gerçekleşti. Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Mareşal Halife Hafter, Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile görüştü.