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Haberler Galeri Corona Türkiye haritası: 15 Haziran vaka sayısı kaç oldu? Bugün koronodan kaç kişi öldü? Koronavirüs son durum...

Corona Türkiye haritası: 15 Haziran vaka sayısı kaç oldu? Bugün koronodan kaç kişi öldü? Koronavirüs son durum...

Son dakika haberi... Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Yeni tip koronavirüs salgınının kontrol altına alınmasının ardından kontrollü normal hayata geçiş başladı. Geçtiğimiz haftalarda 1000'in altına düşen günlük vaka sayısının son açıklanan tablo ile yükselişe geçtiği görülüyor. Son 24 saatte 1.562 kişinin testi pozitif çıkmıştu. Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 15 Haziran corona tablosu açıklandı mı? İşte Türkiye koronavirüs son durum...

Giriş Tarihi: 15.06.2020 11:00 Güncelleme Tarihi: 15.06.2020 11:15
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Corona Türkiye haritası: 15 Haziran vaka sayısı kaç oldu? Bugün koronodan kaç kişi öldü? Koronavirüs son durum... GALERİ DEVAM EDİYOR

Son dakika... Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de koronadan kaç kişi öldü? Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'deki koronavirüs salgınına ilişkin son veriler paylaşıldı. Buna göre, vaka sayısı, yoğun bakım hasta sayısı ve entube hasta sayısında artış görülüyor. Sosyal mesafe ve maske kuralına uyulması gerektiğini her fırsatta açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısının altına düştü. Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor." uyarılarında bulundnu. Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de koronadan kaç kişi öldü? 15 Haziran corona tablosu açıklandı mı? İşte Türkiye'deki koronavirüse ilişkin son gelişmeler...

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Corona Türkiye haritası: 15 Haziran vaka sayısı kaç oldu? Bugün koronodan kaç kişi öldü? Koronavirüs son durum...

15 HAZİRAN KORONA TABLOSU AÇIKLANDI MI?

15 Haziran koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanlığı tarafından bugünkü koronavirüs tablosunun akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor.

GÜNLÜK TABLO İÇİN TIKLAYIN

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Corona Türkiye haritası: 15 Haziran vaka sayısı kaç oldu? Bugün koronodan kaç kişi öldü? Koronavirüs son durum...

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI NE KADAR? KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Türkiye'de 14 Haziran 2020 tarihi itibarıyla toplam vaka sayısı 178.239 oldu. Koronavirüs nedeniyle 4.807 kişi hayatını kaybetti. Toplam yoğun bakım hasta sayısı 717, toplam entube hasta sayısı 290 olarak açıklanırken, 151.417 hastanın iyileştiği bildirildi.

KORONAVİRÜS CANLI HARİTA İÇİN TIKLAYIN

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Corona Türkiye haritası: 15 Haziran vaka sayısı kaç oldu? Bugün koronodan kaç kişi öldü? Koronavirüs son durum...

"EN ZAYIF NOKTAMIZ, TEDBİRSİZ İYİMSERLİK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısının altına düştü. Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor. Hedeften uzaklaşıyoruz. En zayıf noktamız, tedbirsiz iyimserlik. Tedbirli iyimser olalım. Kontrollü sosyal hayat dönemine yarın tam olarak geçelim." değerlendirmesinde bulundu.

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Corona Türkiye haritası: 15 Haziran vaka sayısı kaç oldu? Bugün koronodan kaç kişi öldü? Koronavirüs son durum...

BAKAN KOCA'DAN "TOKALAŞMA" UYARISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Mesafe kuralına uymayıp, bir de el sıkışırsak virüse fırsat tanımış oluruz. Tokalaşmayalım, bugünlerde dostça olan tokalaşmamaktır." ifadesini kullandı.

Koca, Twitter hesabından sosyal mesafe kuralına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Virüs, bazı dış yüzeylerde bir süre canlı kalıyor. Virüs bulunan bir yüzeye elinizle dokunduğunuzda, elin ağız ve burunla teması hastalığa yol açar. Mesafe kuralına uymayıp, bir de el sıkışırsak virüse fırsat tanımış oluruz. Tokalaşmayalım. Bugünlerde dostça olan tokalaşmamaktır." uyarısında bulundu.