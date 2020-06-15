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Corona Türkiye haritası: 15 Haziran vaka sayısı kaç oldu? Bugün koronodan kaç kişi öldü? Koronavirüs son durum...
Son dakika haberi... Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Yeni tip koronavirüs salgınının kontrol altına alınmasının ardından kontrollü normal hayata geçiş başladı. Geçtiğimiz haftalarda 1000'in altına düşen günlük vaka sayısının son açıklanan tablo ile yükselişe geçtiği görülüyor. Son 24 saatte 1.562 kişinin testi pozitif çıkmıştu. Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 15 Haziran corona tablosu açıklandı mı? İşte Türkiye koronavirüs son durum...
Giriş Tarihi: 15.06.2020 11:00 Güncelleme Tarihi: 15.06.2020 11:15
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