Güllü dosyasında dikkat çeken ses kayıtları! "Kapattın mı kameraları?" ve "Abim" ifadeleri mercek altında

Şarkıcı Güllü'nün evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. TÜBİTAK'a gönderilen kamera ve ses kayıtlarının analizinde "Kapattın mı kameraları?" ve "Abim" ifadeleri dikkat çekti. Soruşturma dosyasına giren gizemli erkek sesinin Sultan Nur Ulu'nun ağabeyine ait olabileceği ihtimali gündeme geldi.