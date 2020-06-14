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Haberler Galeri Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya girdi... Kentin en ağırı oldu! Tam 102 kilo aldı

Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya girdi... Kentin en ağırı oldu! Tam 102 kilo aldı

Son dakika haberi... Çin'in Wuhan kentinde Covid-19 salgını nedeniyle karantina sürecinde evde kalan 26 yaşındaki genç 102 kilo alarak, 279 kiloya yükseldi. Wuhanlı adamın Hubei eyaletinin en ağır insanı olduğu açıklandı.

Giriş Tarihi: 14.06.2020 11:49 Güncelleme Tarihi: 14.06.2020 12:22
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Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya girdi... Kentin en ağırı oldu! Tam 102 kilo aldı GALERİ DEVAM EDİYOR

Covid-19 salgının ilk kez görüldüğü yer olan Çin'in Wuhan kentinde yaşayan 26 yaşındaki genç, karantina sürecinde 102 kilogram alarak 279 kilograma yükseldi.

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Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya girdi... Kentin en ağırı oldu! Tam 102 kilo aldı

Zhou soyadlı Wuhanlı adamın kentin bağlı olduğu Hubei eyaletinin en ağır insanı olduğu belirtildi.

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Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya girdi... Kentin en ağırı oldu! Tam 102 kilo aldı

"GÖRDÜĞÜMDE ŞOKE OLDUM"

Wuhan Üniversitesi'ne bağlı Zhongnan Hastanesi'nden Metabolizma Hastalıkları uzmanı Dr. Li Zhen, "Daha evvel 150-200 kilogram ağırlığındaki aşırı kilolu insanlar gördüm, ancak Zhou'yu ilk gördüğümde şoke oldum. Bu kadar kilolu birini daha önce görmemiştim" dedi.

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Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya girdi... Kentin en ağırı oldu! Tam 102 kilo aldı

Karantina dönemi boyunca evde yemek yemek ve uyumak dışında hiçbir şey yapmadığını söyleyen Zhou, vücudunun süratle değiştiğini fark ettiğini belirtti. Zhou, kilo aldıktan sonra artık eski kıyafetlerini giyemediğini ve bacakları vücudunu taşıyamadığı için destek olmadan ayağa kalkamadığını dile getirdi.

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Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya girdi... Kentin en ağırı oldu! Tam 102 kilo aldı

Mayıs ayı sonunda aşırı kiloları yüzünden rahat nefes alamayan ve 48 saat boyunca uyuyamayan Zhou, acil servisi arayarak yardım istedi. Hastaneye kaldırıldıktan sonra ağırlığı ölçülen Zhou'nun ağırlığının 278 kilogramı geçtiği belirtildi.