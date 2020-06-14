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Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya girdi... Kentin en ağırı oldu! Tam 102 kilo aldı
Son dakika haberi... Çin'in Wuhan kentinde Covid-19 salgını nedeniyle karantina sürecinde evde kalan 26 yaşındaki genç 102 kilo alarak, 279 kiloya yükseldi. Wuhanlı adamın Hubei eyaletinin en ağır insanı olduğu açıklandı.
Giriş Tarihi: 14.06.2020 11:49Güncelleme Tarihi: 14.06.2020 12:22