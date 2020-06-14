Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya girdi... Kentin en ağırı oldu! Tam 102 kilo aldı

Karantina dönemi boyunca evde yemek yemek ve uyumak dışında hiçbir şey yapmadığını söyleyen Zhou, vücudunun süratle değiştiğini fark ettiğini belirtti. Zhou, kilo aldıktan sonra artık eski kıyafetlerini giyemediğini ve bacakları vücudunu taşıyamadığı için destek olmadan ayağa kalkamadığını dile getirdi.