Son dakika: Son koronavirüs vaka sayıları ne anlama geliyor? Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal canlı yayında açıkladı |Video

Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, A Haber canlı yayınında son vaka sayılarını değerlendirip önemli açıklamalarda bulundu. Son vaka sayıları ne anlama geliyor? Bayramda kısıtlama olacak mı? Ünal, merak edilen koronavirüs sorularını yanıtladı ve "2. basamaktayız sıfıra doğru gidiyoruz" ifadelerini kullanarak "Tüm zamanlarda alınan en düşük rakam" dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, A Haber canlı yayınında son vaka sayılarını değerlendirip önemli açıklamalarda bulundu. Son vaka sayıları ne anlama geliyor? Bayramda kısıtlama olacak mı? Ünal, merak edilen koronavirüs sorularını yanıtladı ve "2. basamaktayız sıfıra doğru gidiyoruz" ifadelerini kullanarak "Tüm zamanlarda alınan en düşük rakam" dedi.