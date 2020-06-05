Son dakika: Şehit Eren Bülbül'ün annesi A Haber'e konuştu: HDP'li Musa Farisoğulları'nın vekilliğini düşürenlerden Allah'ım razı olsun |Video

Son dakika haberi... Milletvekilliği düşürülen HDP’li Musa Farisoğulları, 15 yaşındaki Eren Bülbül’ü şehit eden PKK’lı teröristin cenazesine katılmıştı. Şimdi HDP’li Farisoğulları cezaevinde.. Şehit Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül'ün konu ile ilgili A Haber’e konuştu. Bülbül, "İyi oldu, onu düşürenlerden de Allah’ım razı olsun. Onlara Allah’ım uzun uzun ömürler versin. Sanki benim de orada bir imzam vardı düşmesinde. Allah’ım razı olsun onu düşürenlerden." ifadelerini kullandı.

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Musa Farisoğulları, 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı teröristin cenazesine katılmıştı. Şimdi HDP'li Farisoğulları cezaevinde.. Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'ün konu ile ilgili A Haber'e konuştu.

İSTEDİKLERE YERLERE GİTSİNLER

Acılı anne, "Şu çocuğun günahı neydi? 15 yaşındaki bir çocuk daha hayatının baharında hiçbir şey anlamadan benim yavrumu şehit etmişler ondan sonra bunu şehit edenlere ziyarete gidiyorlar. İstedikleri yerlere gitsinler. Allah'ım onları bildiği gibi yapsın. Allah'ım bu yavruların günahından onların gözlerini kör öylesin. Bir tek benim yavrum değil şehit nice Eren'ler şehit var" ifadelerini kullandı.

GÖZYAŞLARIMIN HESABINI SORACAĞIM

Oğlu şehit Eren Bülbül'ün mezarı başında ağlayan anne Ayşe Bülbül, "İyi oldu onu düşürenlerden de Allah'ım razı olsun. Onlara Allah'ım uzun uzun ömürler versin. Sanki benim de orada bir imzam vardı düşmesinde Allah'ım razı olsun onu düşürenlerden. Onlara destek çıkanlardan ben bu gözyaşlarımın hesabını soracağım asla bırakmam. Ben yavruma ağlarım ama benim yavrum şehit oldu bu dünyanın çilesinden kurtuldu. Onları Allah'ım bildiği gibi yapsın. Onları Allah'ım kahreylesin." şeklinde konuştu.