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Eren Bülbül'ün acılı annesi: Gözümün önünden hiçbir an gitmiyor

'un Maçka ilçesinde terör örgütü mensupları tarafından evinin önünde şehit edilen 15 yaşındaki 'ün annesi , Anneler Günü'nü hüzünlü geçiriyor. 3. kez Anneler Günü Eren'siz geçiren Ayşe Bülbül, "Eren bana çimenlerin çiçeklerini toplayarak getirirdi. Bugün yine bekledim" dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.05.2020 Güncelleme Tarihi: 10.05.2020
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EREN BÜLBÜL'ÜN ACILI ANNESİ: GÖZÜMÜN ÖNÜNDEN HİÇBİR AN GİTMİYOR

'un Maçka ilçesi Köprüyanı mahallesinde 11 Ağustos 2017 günü terör örgütü mensuplarının hırsızlık için girdiği evlerini güvenlik güçlerine göstermek için giderken açılan ateş sonucu Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte şehit olan 15 yaşındaki 'ün annesi , Anneler Günü'nü hüzünlü geçiriyor.

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