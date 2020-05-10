Eren Bülbül'ün acılı annesi: Gözümün önünden hiçbir an gitmiyor
Trabzon'un Maçka ilçesinde terör örgütü mensupları tarafından evinin önünde şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, Anneler Günü'nü hüzünlü geçiriyor. 3. kez Anneler Günü Eren'siz geçiren Ayşe Bülbül, "Eren bana çimenlerin çiçeklerini toplayarak getirirdi. Bugün yine bekledim" dedi.
Trabzon'un Maçka ilçesi Köprüyanı mahallesinde 11 Ağustos 2017 günü terör örgütü mensuplarının hırsızlık için girdiği evlerini güvenlik güçlerine göstermek için giderken açılan ateş sonucu Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, Anneler Günü'nü hüzünlü geçiriyor.
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