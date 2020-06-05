Son dakika: Vekilliği düşen HDP'li Leyla Güven ile Musa Farisoğulları ve CHP'li Enis Berberoğlu tutuklandı
Son dakika haberine göre Dün TBMM'de milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven ile Musa Farisoğulları ve eski Enis Berberoğlu tutuklandı. İşte 3 ismin tutuklanma gerekçesi...
Milletvekillikleri düşürülen eski CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, eski HDP Hakkâri Milletvekili Leyla Güven ve eski HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
ENİS BERBEROĞLU
MİT'e ait yardım tırlarının durdurulmasına ilişkin davada 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan ve Yargıtay'ın onama ile infaz durdurma kararı üzerine 20 Ekim 2018'de tahliye edilen Enis Berberoğlu, milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından adli makamlarca yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilliği düşürülen ve akşam saatlerinde Bakırköy'deki evinde gözaltına alındıktan sonra İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, infaz savcılığına çıkarıldı.
Berberoğlu, cezasının kalan infazını tamamlaması için yeniden tutuklanarak Maltepe Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
LEYLA GÜVEN VE MUSA FARİSOĞULLARI
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından milletvekillileri düşürülen ve haklarında kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle yakalama kararı çıkarıldıktan sonra gözaltına alınan Güven ve Farisoğulları, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Adliyedeki işlemlerinden sonra tutuklanan Leyla Güven Yüksek Güvenlikli Kadın Kapalı Cezaevi'ne, Musa Farisoğulları ise D Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları, Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ise yine aynı mahkemece aynı suçtan yargılandığı davada, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
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