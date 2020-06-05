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Son dakika: Vekilliği düşen HDP'li Leyla Güven ile Musa Farisoğulları ve CHP'li Enis Berberoğlu tutuklandı

Son dakika haberine göre Dün 'de milletvekilliği düşürülen 'li ile ve eski tutuklandı. İşte 3 ismin tutuklanma gerekçesi...

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Giriş Tarihi: 05.06.2020 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020
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VEKİLLİĞİ DÜŞEN 3 İSİM TUTUKLANDI

Milletvekillikleri düşürülen eski İstanbul Milletvekili , eski Hakkâri Milletvekili ve eski HDP Milletvekili , gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

CHP'li Enis Berberoğlu gözaltına alındı CHP'Lİ ENİS BERBEROĞLU GÖZALTINA ALINDI

ENİS BERBEROĞLU
MİT'e ait yardım tırlarının durdurulmasına ilişkin davada 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan ve Yargıtay'ın onama ile infaz durdurma kararı üzerine 20 Ekim 2018'de tahliye edilen Enis Berberoğlu, milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından adli makamlarca yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Genel Kurulu'nda milletvekilliği düşürülen ve akşam saatlerinde Bakırköy'deki evinde gözaltına alındıktan sonra 'na sevk edilen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, infaz savcılığına çıkarıldı.

Berberoğlu, cezasının kalan infazını tamamlaması için yeniden tutuklanarak Maltepe Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Son dakika: CHP'li Enis Berberoğlu'nun ve 2 HDP'linin milletvekilliği düştü SON DAKİKA: CHP'Lİ ENİS BERBEROĞLU'NUN VE 2 HDP'LİNİN MİLLETVEKİLLİĞİ DÜŞTÜ

LEYLA GÜVEN VE MUSA FARİSOĞULLARI
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından milletvekillileri düşürülen ve haklarında kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle yakalama kararı çıkarıldıktan sonra gözaltına alınan Güven ve Farisoğulları, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyedeki işlemlerinden sonra tutuklanan Leyla Güven Yüksek Güvenlikli Kadın Kapalı Cezaevi'ne, Musa Farisoğulları ise D Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları, Diyarbakır 2'nci 'nde yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl, HDP Milletvekili Leyla Güven ise yine aynı mahkemece aynı suçtan yargılandığı davada, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Vekillikleri düşürülen 2 HDP'li hakkında yakalama kararı VEKİLLİKLERİ DÜŞÜRÜLEN 2 HDP'Lİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

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