2027 asgari ücreti için kritik geri sayım! Zam belirlenirken hangi kriterler dikkate alınacak?

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2027 asgari ücreti için kritik süreç başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak ücreti belirlemek üzere aralık ayında masaya oturacak. Yeni asgari ücretin en geç 31 Aralık'a kadar belirlenmesi gerekiyor. Peki, asgari ücret belirlenirken hangi kriterler dikkate alınacak? Milyonlarca çalışanın maaşını doğrudan ilgilendiren sürece ilişkin ayrıntıları A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin Ankara'dan aktardı.