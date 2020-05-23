Eren Bülbül'süz 5. bayram!
Trabzon'un Maçka ilçesi Köprüyanı mahallesinde 11 Ağustos 2017 günü terör örgütü mensuplarının hırsızlık için girdiği evlerini güvenlik güçlerine göstermek için giderken açılan ateş sonucu Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, en acı 5'nci bayramını yaşıyor.
Trabzon'un Maçka ilçesi Köprüyanı mahallesinde 11 Ağustos 2017 günü terör örgütü mensupları tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, Eren'siz 5'nci bayramını hüzünlü geçiriyor.
"BENİM ACIM BİTMEZ"
Her gün oğlu Eren Bülbül'ün mezarı başında dua eden anne Ayşe Bülbül, her yol olduğu gibi bu yılda bayramı buruk ve hüzünlü yaşadıklarını belirterek, "Eren'siz 5'nci bayram. Eren bu kadar durmazdı gittiği yerde. Bayramlar buruk, kardeşleri okuldan geliyor Eren yok. Okul arabası geliyor Eren yok. Anneler günü geliyor Eren Yok. Bayram geliyor Eren yok. Kapı açılıyor bakıyorum Eren gelecek o yok. Benim acım bitmez. Evlat acısı bitmez. Diyarbakır'daki anneler yaşıyorlar diye yavrularını bekliyorlar bir umutla ama ben neyi bekliyeyim. Evladım burada yatıyor. Kolumdan tutan yok. Teselli veren yok" dedi.
EREN İLE DERTLEŞTİ
"Benim ne çileler çektiğimi sen çok iyi biliyorsun" diyerek oğluna seslenen anne Ayşe Bülbül, "Benim ne çileler çektiğimi biliyorsun oğlum. O kadar çileler çektim. Ben sizi bırakmadım, sen niye bizi bıraktın Eren. Kurban olurum senin soğuk taşlarına yağmur yağıyor, ben eve kaçıyorum ama sen yok. Bayram geldi, nereden arıyayım seni. Yayladan mı, köyden mi, yaylalara da kar yağdı kim odun yakıpta ısıtacak beni" ifadelerini kullandı
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