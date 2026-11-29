Beşiktaşlı Kasım Ouattara'nın Filistin'e destek hareketi Gazze'de sembol oldu
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile oynadığı karşılaşmada sergilediği duruş ses getirmeye devam ediyor. Siyah-beyazlıların Fransız futbolcusu Kasım Ouattara'nın Filistin bayrağı açması ve elini başına götürerek yaptığı hareket büyük yankı uyandırmıştı. Genç futbolcunun Filistin'e destek mesajı niteliğindeki hareketi, Gazze'de sembol haline geldi.
Serhat MalkırEditör
Serhat Malkır ahaberinternet@ahaber.com.tr